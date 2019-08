Polskie piosenki z „Toy Story 4” trafiły na YouTube. Znajdą w tobie druha?

Dwa utwory z najnowszej odsłony disneyowskiej animacji o zabawkach znalazły się na YouTube na kanale DisneyPolskaVEVO. Dzięki nim będziecie mogli przypominać sobie i swoim dzieciom ulubione melodie z filmu. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to może właśnie te piosenki zainspirują was do wybrania się do kin?

Na YouTube trafiły kompozycje „Druha we mnie masz” w wykonaniu Stanisława Soyki oraz „Ja ci nie dam tak zmarnować się” Tomasza Organka. Obie piosenki możemy usłyszeć w polskiej wersji filmu „Toy Story 4”, która do naszych kin weszła 9 sierpnia, w miniony weekend. Światowa premiera miała miejsce jeszcze w czerwcu. Bajkę „Toy Story 4” wyreżyserował Josh Colley, a twórcą scenariusza jest Stephany Folsom. W czwartej części przygód Woody'ego, Buzza i całego gangu zabawek ponownie zobaczymy oryginalną obsadę, w tym Toma Hanksa, Tima Allena, Joan Cusack i Annie Potts. Głosu udzieliły też bohaterom Tony Hale (Forky), Keegan-Michael Key i Jordan Peele jako Ducky i Bunny.