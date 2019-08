Nie możecie się doczekać 4 sezonu „Domu z papieru”? Twórcy memów tak samo!

To nie fair, że Netflix wypuścił trzecią część „Domu z papieru”, nie dając jednocześnie czwartej. Zawieszenie akcji serialu w takim momencie, w jakim zostało to zrobione, to prawdziwa tortura dla największych fanów.

Netflix przyzwyczaił nas, że w przeciwieństwie do konkurencyjnego HBO GO swoje seriale oddaje od razu w całości. Nie trzeba wyczekiwać co tydzień na kolejne odcinki. Można połykać po kilka odcinków nawet jednego wieczora. Tym dziwniejsze wydaje się rozwiązanie zastosowane przy okazji trzeciego sezony „Domu z papieru”. Hiszpański hit nie kończy się bowiem na części trzeciej, wymuszając obejrzenie jeszcze czwartej odsłony serii. Podobnego zdania są twórcy memów, którzy na różne sposoby zwracają uwagę na manewr Netfliksa. Na szczęście tworzone przez nich żarty z ulubionych scen i postaci pozwalają choć odrobinę ulżyć męce oczekiwania na kolejne odcinki. Ostrzegamy jednak, w dołączonej do tekstu galerii znajdują się również obrazy zdradzające istotne wątki fabularne trzeciego sezonu. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to może lepiej będzie wrócić tu dopiero po nadrobieniu.

Memy zainspirowane serialem „Dom z papieru” Galeria: