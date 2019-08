Model oskarża Katy Perry o nadużycie na tle seksualnym. Grał w teledysku do utworu „Teenage Dream”

Josh Kloss pisze na początku, że gdy poznał Katy Perry była bardzo sympatyczna i miła, jednak gdy tylko pojawili się obok inni ludzie, zmieniała się w zimną osobę i nawet, gdy całowali się na planie teledysku nazywała to „obrzydliwym” . „Mimo, że byłem dość zawstydzony, dawałem z siebie wszystko, bo moja była była zajęta wtedy zdradzaniem mnie, a moja córka była małym dzieckiem. Musiałem to zrobić dla niej” – czytamy.



Model Josh Kloss. Grał w teledysku do piosenki „Teenage Dream” Katy Perry



„Po pierwszym dniu kręcenia teledysku Katy zaprosiła mnie do klubu ze striptizem w Santa Barbara. Odmówiłem jej mówiąc, że muszę wracać do hotelu i odpocząć, bo ta praca jest wszystkim, co teraz mam” – pisze. Później zaznacza, że widział się z Perry kilka razy po tym, jak już zerwała z Russellem Brandem. „Tym razem przyprowadziłem przyjaciółkę, która nie mogła się doczekać, aż ją pozna. To była impreza urodzinowa Johny'ego Wujeka (...) Kiedy ją zobaczyłem przytuliliśmy się i zdawało mi się, że znów jest przyjazna. Jednak kiedy odwróciłem się, aby przedstawić ją mojej przyjaciółce, ściągnęła mi spodnie i bieliznę na tyle daleko, że pokazała mojego penisa wszystkim swoim znajomym i całemu tłumowi. Potraficie sobie wyobrazić, jak bardzo byłem zażenowany i zawstydzony?” – pyta.

Dalej model zaznacza, że pisze o tym dopiero teraz, bo kultura udowadnia, że mężczyźni, którzy mają władzę są perwersyjni, jednak „kobiety też bywają obrzydliwe” . Dodaje, że był zmuszony patrzeć, jak piosenkarka wykorzystuje jego wizerunek do promowania płyty. Jak pisze, zarobił za pracę nad tym teledyskiem około 650 dolarów.

„Tak więc szczęśliwej rocznicy jednej z najbardziej poniżających, budzących dezorientację i atakującej pracy, jaką kiedykolwiek wykonałem. Początkowo miałem zamiar odegrać piosenkę na ukulele i ją tutaj wrzucić, ale potem pomyślałem: Pieprzyć to, nie będę dalej pomagał w budowaniu jej wizerunku” – zakończył.

