Uczestnik programu „Big Brother” miał poważny wypadek. Spadł z balkonu

Bartek Boruc był jednym z 4. finalistów reality show „Big Brother” . Ostatecznie zajął w programie drugie miejsce. Teraz realizuje się w działalności artystycznej. Z tego też powodu wyjechał na Majorkę, gdzie powstają zdjęcia do jego najnowszego klipu do piosenki zatytułowanej „Kiski lofki foreverki” .

To właśnie podczas zdjęć do teledysku, mężczyzna spadł z balkonu. „Tak zakończyło się kręcenie klipu do Kiski lofki foreverki. Przy jednym ujęciu spadłem z balkonu 5 metrów w dół przez słomiany dach wprost na wejście na imprezę. Magda prawie dostała zawału widząc to wszystko” – poinformował fanów, zamieszczając na dowód zdjęcia obrażeń, jakich doznał. Później dodał też filmik, w którym opowiada, jak doszło do wypadku.