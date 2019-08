Film „Małe kobietki”. Gwiazdorska obsada w obiecującym zwiastunie

Greta Gerwig tym razem zaprasza nas w podróż do odległego świata, ale – jak się okaże – wciąż niezwykle współczesnego. „Małe kobietki” – filmowa adaptacja kultowej powieści Louisy May Alcott – to nowe spojrzenie na klasykę. W głównych rolach zobaczymy m.in. Saoirse Ronan, Emmę Watson, Timothée Chalameta oraz Laurę Dern i Meryl Streep.

Emma Watson wciela się w najstarszą siostrę Meg, romantyczkę, która marzy o tym, aby znaleźć zarówno miłość jak i poważanie. Eliza Scanlen gra wrażliwą i opiekuńczą Beth. Florence Pugh wciela się w otwartą Amy, która dorasta i znajduje swój głos. Saoirse Ronan gra aspirującą pisarkę, która nie wierzy, że potrzebuje mężczyzny, by odnieść sukces w życiu. Jo w latach 60. XIX wieku stała się wzorem dla wielu kobiet. „Mam dość gadania, że kobieta jest stworzona jedynie do miłości” – mówi w zwiastunie Ronan, wcielająca się w Jo. Inni kultowi aktorzy, którzy pojawią się na ekranie to między innymi Timothee Chalamet jako Theodore „Laurie” Laurence, przyjaciel Jo z dzieciństwa, Laura Dern jako Marmee, matka dziewcząt oraz Meryl Streep jako ich ciotka. Już wcześniej powstawały ekranizacje powieści Louisy May Alcott. W tym miejscu wymienić można między innymi film reżysera George'a Cukora z 1933 roku z udziałem Katharine Hepburn jako Jo, czy produkcję reżyserki Gillian Armstrong z 1994 roku z Winoną Ryder w roli Jo. Film zobaczymy w kinach 10 stycznia 2020.

