Aktorka znana z „Gry o tron” apeluje o pomoc. Izraelskie władze odebrały jej córkę

Na początku wpisu na stronie GoFundMe aktorka pisze, że obecnie nie pracuje i jest zajęta macierzyństwem, a do Izraela przyjechała właśnie po to, by tam urodzić dziecko. „Moja ukochana córka ma już prawie 8 miesięcy, wychowywałam ją i opiekowałam się nią od urodzenia. Kiedy miała 5 miesięcy izraelskie służby społeczne zdecydowały, że moje dziecko powinno zostać z moją koleżanką, ponieważ miałam depresję poporodową. Moja koleżanka jest niesamowita i otoczyła Glorię prawdziwą miłością. Trzy noce temu pomoc społeczna wkroczyła do niej w nocy o godzinie 00:30 i porwała moją córkę, oddając ją innej rodzinie” – pisze aktorka. Dodaje, że nie było jej tam, gdy do tego doszło i to „absolutnie oburzające” . „Nie zrobiłam niczego złego, podobnie jak moja przyjaciółka, która opiekowała się moim dzieckiem. Policja groziła jej, że jeżeli nie odda Glorii, trafi do więzienia. To, co zrobiły izraelskie władze było nielegalne i walczę o odzyskanie mojej córki” – wyjaśnia.

W związku z tym – jak pisze – potrzebuje pomocy, ponieważ izraelscy prawnicy są bardzo kosztowni. „Dlatego szukam ludzi, którzy pomogą mi zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, aby odzyskać moją córkę” – czytamy. „Proszę, znajdź w swoim sercu miłość, by pomóc. Wiele znaczy dla mnie wasza modlitwa. W tej chwili mam złamane serce i po prostu chcę znów zobaczyć się z moją córeczką” – kończy aktorka.

31-letnia Josephine Gillan w serialu „Gra o tron” produkcji HBO wcielała się w rolę Marei, prostytutki z domu publicznego prowadzonego przez lorda Baelisha.