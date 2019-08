Quentin Tarantino w mieszkaniu w Czelabińsku? Zdjęcia są hitem sieci

67-metrowe mieszkanie z typowym starodawnym wnętrzem znajduje się w rosyjskim mieście Czelabińsk w azjatyckiej części Rosji, na Uralu. Rosjanin Aleksandr Kaynov chce je sprzedać za około 35 tys. dolarów. Lokalny rynek nieruchomości jest dość powolny, dlatego mężczyzna postanowił wykorzystać słynnego reżysera, aby przyciągnąć klientów.

– Po prostu przyszedł, żeby rzucić okiem – żartuje Kayonov w odpowiedzi na komentarze, które pojawiły się na jego Facebooku, po tym, jak zamieścił post z zabawnymi zdjęciami. Wrzucił go zaledwie trzy dni po rosyjskiej premierze 9. filmu Quentina Tarantino.

Na zdjęciach widzimy, jak słynny reżyser ogląda łazienkę, spaceruje po pokoju gościnnym i stoi w kuchni. Niektórzy odnosząc się do filmów Tarantino nazywają mieszkanie „Nienawistną trójką” – nawiązując do tego, że jest to trzypokojowe mieszkanie.

Wszystko wskazuje na to, że pomysł przyniósł korzyści, ponieważ mieszkanie obejrzało już ponad 25 tysięcy osób na stronie reklamowej Avito.

Podobny pomysł zrodził się także w głowach pracowników innych agencji nieruchomości – fotografie zobaczycie w naszej galerii.