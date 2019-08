Kurdej-Szatan podjęła wyzwanie Magdy Gessler. Udostępniła nagranie

Magda Gessler pochwaliła się na Instagramie nagraniem swojego tańca dołączając hashtag „gesslerchallenge”. Na odpowiedź internautów nie trzeba było czekać, a w ślad za znaną restauratorką podążają jej fani. Okazuje się jednak, że Gessler zainspirowała również celebrytów. Swoją odpowiedź na wyzwanie opublikowała Barbara Kurdej-Szatan. Filmik, który pojawił się w mediach społecznościowych 15 sierpnia, ma już ponad 180 tys. wyświetleń.

Taniec Magdy Gessler

Na jednym z filmików Gessler pokazała, jak porusza się w rytm muzyki w towarzystwie swojej córki, Lary. Większe zainteresowanie internautów wzbudziły jednak indywidualne popisy restauratorki. „W moje loki wpadła energia lat 70’s. Chcę ja całą sobą przekazać wam bez nieśmiałości z czystą miłością do was. To jestem cała ja” – napisała pod filmikiem, który ma już ponad 380 tys. wyświetleń.

Liczba odtworzeń nie idzie jednak w parze z liczbą pozytywnych komentarzy. Część internautów skrytykowała Gessler, a pod postem pojawiły się opinie pokroju „to jest chore”. Nie brakuje jednak również bardzo przychylnych opinii. „Czy ktoś w końcu może koronować tę kobietę na Królową Polski?” – czytamy w innym z komentarzy. Niektórzy sugerowali jednak, że Gessler „coś bierze”. „Patrzcie ludzie w jakim smutnym świecie żyjecie, że kiedy ktoś się cieszy życiem myślicie że jest naćpany albo pijany. Szok. Pani Magdo szacunek za empatię i dystans do siebie,wszystkiego dobrego” – czytamy w odpowiedzi jednego z internautów.