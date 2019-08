„Do wszystkich chłopców, których kochałam” na Netflix. Znamy datę premiery drugiej części filmu, a powstaje już trzecia!

Seria oparta jest na bestsellerowej trylogii Jenny Han opowiadającej o życiu miłosnym Lary Jean. Pierwszy film "Do wszystkich chłopców, których kochałam" był wielkim sukcesem serwisu streamingowego i już w grudniu ubiegłego roku ogłoszono, że powstanie kontynuacja produkcji. Druga część zatytułowana ma być "Do wszystkich chłopców, których kochałam: P.S. Wciąż cię kocham" i trafić ma na Netfliksa 12 lutego 2020 roku. Data premiery trzeciego filmu z serii, który nazywa się "To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean", nie została jeszcze ogłoszona.

W filmie w głównych bohaterów wcielają się Lana Condor i Noah Centineo. W nowej części pojawi się też nowy obiekt miłosny Lary Jean, w którego wcieli się Jordan Fisher. To właśnie oni w filmiku zamieszczonym na Instagramie ogłosili datę premiery nowego filmu i informację o tym, że powstaje już trzeci.

