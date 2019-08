Zmiany w „Tańcu z gwiazdami”. Z jury żegna się jedna osoba

Wiadomo już, kto wystąpi w dziesiątej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Popisy celebrytów i tancerzy będzie oceniało jury złożone z trzech, a nie jak do tej pory czterech osób. Do takich informacji dotarł serwis Wirtualne Media.

Jak podają Wirtualne Media, z jury programu pożegnała się Aleksandra Jordan. Oznacza to, że uczestników show oceniać będą tylko Andrzej Grabowski, Michał Malitowski oraz Iwona Pavlović. O zwycięstwo powalczy 11 par, a premiera pierwszego odcinka planowana jest na 13 września. Pełna lista uczestników „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”: Barbara Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke

Monika Miller i Jan Kliment

Reni Jusis i Misza Steciuk

Magdalena Bereda i Kamil Kuroczko

Damian Kordas i Janja Lesar

Akop Szostak i Sara Janicka

Adam Małczyk i Hanna Żudziewicz

Aleksandra Kot i Tomasz Barański

Rafał Szatan i Lenka Klimentova

Joanna „Ruda” Lazer i Rafał Maserak

Sandra Kubicka i Adam Adamonis Rafał Maserak



Kto wygrał poprzednią edycję? Przypomnijmy, w 9. edycji show publiczność głosami SMS zadecydowała, że Kryształowa Kula trafia do niewidomej biegaczki Joanny Mazur i jej tanecznego partnera Jana Klimenta. Po tańcu Joanny Mazur, Iwona Pavlovic nie kryła wzruszenia. – Nie ma piękniejszej oceny tego tańca niż łzy osoby, które go oglądają. Otworzyłaś nam, widzącym, oczy na wiele spraw – oceniła wówczas jurorka.