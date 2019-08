Troian Bellisario w końcu skomentowała kontrowersje wokół finału serialu „Słodkie Kłamstewka”

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące serialu.

Do zakończenia odniosła się długo po premierze finałowego odcinka aktorka Troian Bellisario, która wcielała się w serialu w Spencer Hastings. Przypomnijmy, na koniec serii dowiadujemy się, że właśnie siostra bliźniaczka tej postaci czyli Alex Drake jest tajemniczą „A.D” .

– To zabawne, ponieważ wiedziałam o zakończeniu na tyle lat wcześniej, ale też rozumiałam dlaczego wiele osób czuło się tym rozczarowane – powiedziała w rozmowie z „Variety” Troian Bellisario. – Chciałabym, żebyśmy mogli w to więcej wnieść. Ale nie chcieliśmy też, aby pojawiły się jakieś spoilery, żeby ludzie to rozszyfrowali – wyjaśniła.