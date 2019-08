Mateusz z „Gogglebox" pozuje nago. Ma przesłanie dla hejterów

Mateusz Borkowski schudł 140 kilogramów. By to osiągnąć, mężczyzna musiał przeorganizować swoje życie. Zaczął zdrowo się odżywiać i regularnie ćwiczyć. Przeszedł także operację zmniejszenia żołądka. W mediach społecznościowych Mateusz Borkowski opublikował zdjęcie, na którym widać, w jaki sposób zmieniło się jego ciało. Pozuje na nim nago. Zasłania się jedynie białą kartką z napisem „love haters". „Love Haters. Skóra, w której żyję, z którą żyję i którą kocham. Pisz, co chcesz, bo możesz, a u mnie i tak będzie: goodlife forever” – napisał w mediach społecznościowych.

„Mi się podoba. Widać całe Twoje życie... Gratulacje, wielki szacun”, „Jesteś dla mnie motywacją.przecież teraz medycyna jest tak do przodu, że za chwile tego może nie być, a jak komuś się nie podoba to niech spada na drzewo a nie prawi daremne komentarze” - komentowali internauci, „Brawo za odwagę, zmiana na plus", „Szacunek. Jestem pod mega wrażeniem. Podziwiam Cię” – dodawali kolejni.