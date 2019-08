Pamiętacie serial „Czy boisz się ciemności?”? Jest jego nowa wersja, zobaczcie przerażający teaser

Serial opowiada o grupie młodzieży, tzw. „Stowarzyszeniu ciemności” . Co tydzień spotykają się oni w lesie, gdzie siedzą przy ognisku, a jeden z nich opowiada straszną historię. To właśnie widzi też widz na ekranie. Każda osoba historię rozpoczyna słowami: „Przedstawiony z ramienia Stowarzyszenia Ciemności, nazywam tę historię.”.., po czym wsypuje garść saletry potasowej do ogniska.

Serial zadebiutował w październiku 1990 roku. Pomysł na jego realizację zrodził się w Kanadzie w telewizji YTV i Cinar oraz w amerykańskiej stacji Nickelodeon. Teraz ten ostatni postanowił reaktywować serię. Właśnie pojawił się jej pierwszy teaser, na którym widzimy znajome nam ognisko i jednego z bohaterów. „Nowa serial »Czy boisz się ciemności?« już niedługo na Nickelodeon” – zapowiadają twórcy.

