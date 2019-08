Ksiądz znany z filmu „Egzorcysta” oskarżony o wykorzystywanie seksualne

William O'Malley jest jedną z kilku osób, które pozwane zostały w ramach tzw. Child Victims Act, który umożliwia nowojorczykom, którzy byli wykorzystywani jako dzieci, bezzwłocznie zgłaszać sprawy cywilne. Nie ma w tym wypadku limitu wieku bądź limitu czasowego.

Z dokumentów uzyskanych przez „The Independent” wynika, że O'Malley miał „wykorzystać swoją pozycję księdza” do tzw. groomingu (działania osoby dorosłej mające na celu zaprzyjaźnienie się i nawiązanie więzi emocjonalnej z dzieckiem, z intencją jego seksualnego wykorzystania). Miał także wykorzystać seksualnie ucznia w McQuaid Jesuit High School. Oskarżyciel, który pozostał anonimowy, miał około 17 lat, gdy do tego doszło. Twierdzi, że obecnie 87-letni O'Malley molestował go seksualnie wielokrotnie w latach 1985-1986.

„New York Post” podawał w 2012 roku, że William O'Malley został zwolniony z innego liceum – Fordham Prep – w którym pracował, ze względu na swój „szorstki styl nauczania” .

