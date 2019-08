Aktor Kiefer Sutherland miał poważny wypadek. Zwrócił się do fanów na Instagramie

51-letni aktor i piosenkarz ogłosił na Instagramie, że poślizgnął się na schodach w autobusie podczas podróży do Danii i w wyniku odniesionych obrażeń był zmuszony przesunąć trzy koncerty. Na tę chwilę nie wyznaczono konkretnych nowych dat koncertów w Danii i Szwecji, które zostały odwołane, jednak aktor zapowiedział, że z pewnością tam wróci.

Sutherland poinformował, że doznał poważnych obrażeń żebra. „Poważnie uszkodziłem sobie żebro, co utrudnia mi oddychanie i śpiewanie. Niestety nie będę w stanie wystąpić na trzech ostatnich koncertach naszej trasy, ale mam wszelkie zamiary, aby nadrobić swoją nieobecność we wrześniu lub październiku” – napisał. „Jest mi bardzo przykro z powodu niedogodności, jakich przysporzyłem fanów, którzy kupili bilety. Zrobię wszystko, aby wam to wynagrodzić. Dziękuje za zrozumienie” – dodał.