„Pewnego razu... w Hollywood”. Córka Bruce'a Lee o Tarantino: Powinien się zamknąć

Podczas jednej ze scen filmu „Pewnego razu w... Hollywood” pokazano, jak Bruce Lee wyzywa na pojedynek postać graną przez Brada Pitta. Produkcję oglądała już Shannon Lee, którą oburzył sposób, w jaki Quentin Tarantino przedstawił jej ojca. – Jest przedstawiany jako arogancki dupek, a nie jako ktoś, kto musiał wkładać trzy razy więcej wysiłku by osiągnąć coś, co innym przychodziło łatwo – stwierdziła w rozmowie z The Wrap. – Naprawdę czułam się niekomfortowo siedząc w kinie i słuchając ludzi śmiejącego się z mojego ojca – dodała. Według Lee, która jest aktorką, jej ojciec unikał walki z ludźmi, którzy nie byli ekspertami w tej dziedzinie.

O słowa córki mistrza sztuk walki reżyser Quentin Tarantino pytany był na briefingu prasowym przy okazji promocji filmu w Moskwie. – Bruce Lee był trochę aroganckim facetem – powiedział dziennikarzom. – Nie wymyśliłem zbyt wiele. Słyszałem, jak mówił takie rzeczy – przyznał. Dodał, że w biografii Lindy Lee, żony Bruce'a Lee, zatytułowanej „The Man Only I Knew” ona sama napisała o tym, że jej mąż chwalił się, że pokonałby Muhammada Alego. Jeżeli chodzi o scenę walki w filmie pomiędzy Lee a Botthem, Tarantino zaznaczył, że jest to fikcja. – Brad (Pitt – red.) nie byłby w stanie pokonać Bruce'a Lee, ale Cliff mógłby. Gdy mówię, że mógłby to zrobić, mam na myśli, że jest to postać fikcyjna. W takim wypadku mógłby to zrobić – mówił.

