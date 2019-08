Netflix ogłosił nowy serial „Agent King”. Elvis Presley jako superbohater

W nadchodzącej serii Elvis Presley przedstawiony będzie jako agent w białym kombinezonie i wyposażony w plecak odrzutowy, który zostaje wprowadzony do tajnego rządowego programu szpiegowskiego. Ma pomóc w walce z mrocznymi siłami, które zagrażają krajowy, który kocha. Wszystko to przy jednoczesnej walce o utrzymanie tytułu „Króla Rock And Rolla” .

– Elvis marzył o tym, żeby stać się superbohaterem walczącym z przestępczością i ratującym świat, odkąd był małym chłopcem. "Agent King" mu na to pozwoli – tłumaczyła Priscilla Presley. – Mój współpracownik John Eddie i ja, jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Netfliksem i Sony Animation nad tym niesamowitym projektem – dodała.

