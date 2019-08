Bohaterowie serialu „Mindhunter” a prawdziwi seryjni mordercy. Podobieństwo jest dość przerażające

„Wiesz, że jest więcej takich ludzi, jak ja” – mówi Edmund Kemper do agenta specjalnego FBI Holdena Forda w pierwszym sezonie serialu „Mindhunter” Netfliksa. Cóż, drugi sezon pokazuje, że niestety jest to przerażająca prawda. Kreowani na prawdziwych seryjnych mordercach aktorzy zostali idealnie dobrani do swoich ról. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak bardzo ich przypominają.

O czym jest „Mindhunter”? Serial jest luźną adaptacją książki „Mindhunter. Tajemnice elitarnej jednostki FBI” Marka Olshakera i Johna E. Douglasa. Jego twórcami są Jennifer Haley i Joe Penhall, a wśród producentów są m.in. Charlize Theron i David Fincher. Główne role grają Jonathan Groff (Holden Ford) oraz Holt McCallany (Bill Tench). „Mindhunter” zadebiutował na Netfliksie w październiku 2017 roku i szybko ogłoszono, że powstanie jego drugi sezon. Realizacja zajęła jednak dość długo. Nową odsłonę oglądać możemy na Netfliksie od 16 sierpnia. Składa się ona z dziewięciu odcinków. Drugi sezon osadzony jest miedzy 1979 a 1981 rokiem, czyli kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Miała wówczas miejsce seria morderstw dzieci w Atlancie – zginęło wówczas 28 Afroamerykanów. Zabójcę ostatecznie złapał agent FBI John E. Douglas, który ma być inspiracją dla postaci agenta Holdena. Jest to główny temat sezonu, jednak pojawiło się także wiele wątków pobocznych.

