Tajner opowiedziała o walce z depresją. Przy okazji wbiła szpilę Wiśniewskiemu

W rozmowie z „Dzień dobry TVN” Dominika Tajner przyznała, że zmagała się z depresją. – Zaczyna się wszystko uspokajać, jestem spokojna, szczęśliwa. Wpłynęła na mnie kumulacja wszystkiego, i to nawet nie wydarzeń z tego roku, tylko wcześniejszych. Gdy byłam menadżerką Michała, to wzięłam chyba za dużo na siebie. Udźwignęłam, ale gdzieś to zdrowiem musiałam przypłacić – powiedziała dodając, że jej samopoczucie znacznie poprawiło się po terapii u psychiatry.

Dominika Tajner stwierdziła, że w trudnych chwilach wspierała ją rodzina, jednak nie mogła liczyć na swojego męża – Michała Wiśniewskiego. – Miałam tatę, mamę, brata wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o Michała, to nie obwiniam go, że on tego nie rozumiał. On zawsze mówił, że takie choroby to są wymyślone choroby. Po prostu on tego nie rozumie, nie przyjmuje i takich ludzi też jest cała masa. – wyjaśniła.

Była partnerka Michała Wiśniewskiego podkreśliła również, że jest już gotowa na nowy związek. – Oczywiście, że jestem otwarta. Przyjaciele swatają, ale nie robię nic na siłę. Fajnie by było kogoś mieć, ale teraz na pewno więcej rozwagi będę wkładać w wybranka. To raz, a dwa – jak ma przyjść, to samo przyjdzie. Akurat w tych tematach nie ma co przyśpieszać – zaznaczyła.

