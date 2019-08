Maya Hawke, znana z serialu „Stranger Things”, wydała dwa single. Posłuchajcie „To Love a Boy” i „Stay Open”

Tekst do piosenek „To Love a Boy” i „Stay Open” napisała sama Maya Hawke, a autorką muzyki jest nagradzana Grammy piosenkarka Jesse Harris, która współpracowała w 2002 roku z Norah Jones przy hicie „Come Away With Me” . Na obu singlach słyszymy oczywiście śpiew córki Umy Thurman i Ethana Hawke'a o delikatną gitarę oraz kilka innych instrumentów. „To Love a Boy” zawiera także ciche dźwięki syntezatora w tle, przypominające o jej roli w „Stranger Things” .

W ubiegłym tygodniu Hawke opublikowała na Instagramie fragment jednej z piosenek i zapowiedziała występ w Sultan Room w Williamsburgu 21 sierpnia. O wydaniu utworów wspomniał także na swoim Instagramie ojciec gwiazdy. „Te dwie wspaniałe piosenki zostały wczoraj wydane przez Mayę Hawke. Posłuchajcie ich na Spotify i iTunes” – napisał Ethan Hawke.

