„EkoBosacka”. Dziennikarka Katarzyna Bosacka startuje z kanałem na YouTube

Techniczną stroną programu ma się zająć Video Brothers, obsługująca już m.in. kanały Tomasza Sekielskiego czy Macieja Orłosia, a finansowe wsparcie zapewnią firmy Organic Farma Zdrowia i Laboratorium Naturella. O czym będą filmiki zamieszczane na kanale? – Będę w nim opowiadała o prostym, ekologicznym życiu, zdrowej żywności itd. Będzie można też wchodzić w interakcje ze mną: zadawać pytania, na które odpowiem – powiedziała w rozmowie z portalem Wirutalnemedia.pl Katarzyna Bosacka. – Nie wiem, na jaką mogę liczyć oglądalność. Dopiero startuję. Nauczyłam się jednak, że ciężka praca przynosi owoce – dodała dziennikarka.

Bosacka zwolniona z TVN



We wtorek 4 czerwca Katarzyna Bosacka została ze skutkiem natychmiastowym zwolniona. Stacja TVN Style, z którą była związana od wielu lat, rozwiązała umowę z prezenterką. Jak podaje portal Wirtualne Media, pod koniec maja Katarzyna Bosacka została ambasadorką ekologicznych marek OnlyBio i OnlyEco z portfolio firmy Laboratorium Naturella. Kontrakt podpisany przez prezenterkę będzie ważny przez trzy lata. Kierownictwo TVN Style nie udzieliło zgody na udostępnienie wizerunku na rzecz innej firmy, czego zakazywała umowa ze spółką.

„W związku z doniesieniami o zerwaniu ze mną współpracy przez TVN, oświadczam że, tak jak w każdym rozstaniu, przyczyny nigdy nie leżą tylko po jednej stronie. Ze względu na szacunek dla moich widzów oraz 13 lat pracy w TVN, powstrzymam się od dalszych komentarzy” – napisała prezenterka w oświadczeniu. Bosacka dodała, że „jest to pierwsza kampania, na którą się zdecydowała i robi to z pełnym przekonaniem, ponieważ wspiera dynamiczną i innowacyjną firmę polską i jej ekologiczne, bezpieczne i w 100 proc. biodegradowalne kosmetyki”. „Nie zaprzestanę pracy dziennikarza niezależnego, wspierającego konsumentów i edukację w świecie opanowanym przez wielkie koncerny. Dzisiejsze media dają wiele możliwości dialogu z widzami. Do zobaczenia w innym okienku” – podkreśliła.

Czytaj także:

Empik wprowadza pakiet benefitów dla klientów. Na czym polega Empik Premium?