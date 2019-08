Pamiętacie małpę o imieniu Marcel z „Przyjaciół”? Zagra w nowym serialu

Kapucynka ma teraz około 20 lat. Pierwszą osobą, która zauważyła, że w nowym serialu gra ta sama małpa, co w serialu „Przyjaciele” , to dyrektor generalny FX John Landgraf, który pracował przy serialu w latach 90. – Rozpoznaję Jennifer Aniston, rozpoznaje Courtney Cox i rozpoznałem tez tę małpę! – powiedział podczas imprezy Television Critics Association. – Nie ma to jak naprawdę doświadczony aktor, które wie, jak zostawić coś po sobie! – żartował.

Jak donosi „Hollywood Reporter” Landgraf się nie mylił. Dziennikarze gazety potwierdzili w rozmowie z trenerem małpy, że jest to właśnie znana z serialu „Przyjaciele” Katie. Tym razem wcieli się w postać Ampersand. Serial opowie o historii Yoricka Browna, jedynego mężczyzny ocalałego po tajemniczej śmierci wszystkich samców na Ziemi.



Serial ma zadebiutować w 2020 roku.

