Pięciu polskich youtuberów na dwa lata zamieszka w willi pod Warszawą. Wystartował TeamX

Internauci będą mieli możliwość śledzenia, jak wygląda życie influencerów na co dzień. DomX będzie przez dwa najbliższe lata stanowił centrum ich życia i twórczości.

Projekt realizuje agencja Spotlight, której współwłaścicielem (wraz z Weroniką Bielik i Wojciechem Szaniawskim) jest Burton. W produkcję zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób – operatorów, montażystów i pracowników agencji.

TeamX tworzą Stuu (4 mln obserwujących na YouTubie; 1,7 mln na Instagramie), Marcin Dubiel (1 mln; 1 mln), Julia Kostera (300 tys.; 400 tys.), Lexy Chaplin (73 tys.; 54 tys.) i Kacper Błoński (191 tys.; 100 tys.). Od sierpnia zamieszkali w ekskluzywnej willi pod Warszawą wartej kilkadziesiąt milionów złotych. Wymienieni twórcy przenoszą tam całą aktywność. Powstanie kilkadziesiąt filmów w tygodniu, influencerzy zapowiadają też Instastories i inne aktywności w social mediach. W projekt zaangażowany jest także Cezary Gołębiewski (Czarek Czaruje), Anna Wójcik (Fanka) i Xavier (The High Boss), którzy będą pojawiali się w produkcjach.

Stuu: Najważniejsze wyzwanie w swojej karierze

Stuu jako główną motywację w projekcie wskazuje chęć tworzenia nowych twórców. – Moim marzeniem jest dzielenie się doświadczeniem z twórcami, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki. Chcę im przekazać całą wiedzę i z satysfakcją wspólnie świętować sukcesy. Mam świadomość, że jestem długo w branży, dlatego projekt TeamX traktuję jako najważniejsze wyzwanie w swojej karierze – mówi Burton.

Rafał Romaniuk, prezes Spotlight Agency, nakreśla skalę projektu. – Mamy świadomość, że wokół tego projektu słowem kluczem są „miliony”. Milionowe zasięgi, ale też budżety. Projekt to dla nas ogromna inwestycja, ale wierzymy w potencjał osób w niego zaangażowanych. Rozmowy z potencjalnymi sponsorami i ich zainteresowanie utwierdzają mnie w przekonaniu, że rynek myśli podobnie. Jesteśmy pewni – mówi CEO Spotlight.

– Chcemy, by w DomuX gościnnie pojawiali się inni twórcy, którzy na co dzień nie są zaangażowani w projekt. Dodatkowo planujemy zapraszać osoby spoza świata YouTube’a, choćby celebrytów, artystów czy dziennikarzy. Zależy nam, by projekt miał jak największy zasięg. I, co najważniejsze, nie chcemy robić internetowego Big Brothera. Mamy inny pomysł – dodaje.

Teledysk zapowiadający projekt pojawił się na YouTubie w piątek, 16 sierpnia, a pierwsze materiały TeamuX w poniedziałek, 19 sierpnia.