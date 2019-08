Dwayne „The Rock” Johnson poślubił Lauren Hashian. Para ma dwójkę dzieci

47-letni zapaśnik ogłosił wiadomość o ślubie za pośrednictwem Instagrama, gdzie obserwuje go 154 miliony osób.

Lauren Hashian jest młodsza od Dwayne'a Johnsona o 12 lat i są ze sobą w związku od 2007 roku. Poznali się w 2006 roku, gdy Johnson brał udział w zdjęciach do filmu „Plan Gry” . 16 grudnia 2015 roku urodziła się ich córka, Jasmine Johnson, a 17-kwietnia 2017 roku przyszła na świat ich druga córka, Tiana Gia Johnson.

Dwayne Johnson to amerykański wrestler, aktor i futbolista. Jego ringowy pseudonim to „The Rock” . W czasie studiów trenował futbol, a później należał przez jakiś czas do drużyny Calgary Stampeders. W 2001 roku miał miejsce jego aktorski debiut - zagrał w filmie „Mumia powraca” . Później pojawił się m.in. także w filmach z serii „Szybcy i wściekli” , a także produkcjach „Baywatch. Słoneczny patrol” czy „Jumanji: Przygoda w dżungli” .

Czytaj także:

„Przybysze” – nowy serial HBO. Jest międzynarodowy zwiastun