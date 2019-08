Dwayne „The Rock” Johnson poślubił Lauren Hashian. Para ma dwójkę dzieci

47-letni zapaśnik ogłosił wiadomość o ślubie za pośrednictwem Instagrama, gdzie obserwuje go 154 miliony osób.

Lauren Hashian jest młodsza od Dwayne'a Johnsona o 12 lat i są ze sobą w związku od 2007 roku. Poznali się w 2006 roku, gdy Johnson brał udział w zdjęciach do filmu „Plan Gry” . 16 grudnia 2015 roku urodziła się ich córka, Jasmine Johnson, a 17-kwietnia 2017 roku przyszła na świat ich druga córka, Tiana Gia Johnson.