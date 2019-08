Podano datę premiery serwisu streamingowego Disney+

Tydzień później start platformy streamingowej odbędzie się w Australii i Nowej Zelandii. Podano ponadto, że cena usługi wynosić będzie w tych krajach od 6 do 8 dolarów miesięcznie. Na rynkach światowych usługa ma się pojawić w ciągu 2 lat.

Nowa usługa będzie transmitować najnowsze filmy, w tym między innymi „Avengers: Koniec Gry” , „Alladyn” czy „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” . Dostępna na niej ma być także biblioteka istniejących już filmów Disneya.

Zgodnie z zapowiedziami Boba Igera, dyrektora zarządzającego Walt Disney Co., na platformie będzie można oglądać m.in. serial „The Mandalorian” nawiązujący do komiksów Marvela. W Disney+ ma się także pojawić prequel do „Łotra 1”, co ma być ukłonem w kierunku fanów „Gwiezdnych Wojen”. Spółka planuje również produkcję seriali animowanych opartych na znanych filmach m.in. „Potwory i spółka” czy „Star Wars. Atak klonów”. Użytkownicy serwisu Disneya mają mieć także dostęp do nowych odcinków „High School Musical”. Media donoszą również o przygotowaniach dwóch filmów fabularnych: komedii świątecznej „Noel” z Anną Kendrick w roli głównej oraz „Togo”, w którym zobaczymy Willema Dafoe.