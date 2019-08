Dziennikarka, prezenterka, żona Piotra Woźniaka-Staraka. Kim jest Agnieszka Szulim?

Agnieszka Woźniak-Starak urodziła się 15 kwietnia 1978 roku w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studium w Akademii Telewizyjnej Telewizji Polskiej. Ukończyła także studia licencjackie w zakresie dziennikarstwa radiowego w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie.

Agnieszka Woźniak-Starak – kariera dziennikarska

Agnieszka Woźniak-Starak zdobywała doświadczenie dziennikarskie w Radiowej Jedynce w „Redakcji Magazynów Informacyjnych i Dzienników” oraz prowadziła poranną audycję „Obudź się”. W latach 2012–2013 współprowadziła z Kubą Wojewódzkim poranną audycję „Zwolnienie z WF-u” w Esce Rock. Agnieszka Woźniak-Starak prowadziła w Telewizji Polskiej programy „Kawa czy herbata”, „Pytanie na śniadanie” oraz „Bitwa na głosy”.

Od 2013 jest związana z Grupą TVN. Dziennikarka prowadziła następujące programy „Dzień dobry TVN” (wakacje 2013 i 2014), „Aplauz, aplauz!” (2015) i „Ameryka Express” (2016–2018), magazyn show-biznesowy „Na językach” (2013–2016) oraz „Big Brother Arena” na antenie TVN7.

Agnieszka Woźniak-Starak – życie prywatne

Od 6 września 2009 roku do 2015 roku była żoną motocyklisty wyścigowego, Adama Badziaka. W sierpniu 2016 roku w Wenecji poślubiła Piotra Woźniaka-Staraka.

Piotr Woźniak-Starak – kim jest mąż Agnieszki (Szulim) Woźniak-Starak?

Piotr Woźniak-Starak jest producentem filmowym – kieruje firmą Watchout Studio. Swoją karierę w przemyśle filmowym pod okiem Andrzeja Wajdy, z którym współpracował przy powstawaniu filmu „Katyń”. Na swoim koncie ma dwa wielkie przeboje kinowe: „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” oraz „Bogowie”. Wyprodukował także reklamy dla stacji paliw Circle K, banku PKO BP czy firmy UPC. Watchout Studio należące do Piotra Woźniaka-Staraka w 2017 roku przyniosło ponad 27 mln zł przychodów, a zysk netto sięgnął 673 tys. zł. Jego ojciec – Jerzy Starak – to założyciel koncernu Polpharma i jeden z największych w kraju inwestor w dziedzinie biotechnologii.

Wypadek na jeziorze Kisajno

– W niedzielę 18 sierpnia ok. godz. 4 nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, że motorówka pływa po jeziorze i może zakłócać spoczynek żeglarzy. Po przybyciu na miejsce policjanci z ratownikami Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdzili, że na pokładzie dryfującej motorówki nie ma nikogo – informował mł. asp. Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. – Prawdopodobnie do wypadku doszło przy wykonywaniu manewru skrętu, wtedy te osoby wypadły z łódki. Osoba, która się dostała na brzeg, miała znikome ślady alkoholu, one się nie kwalifikowały nawet na bycie pod wpływem – powiedziała „Faktowi” asp. Iwona Chruścińska z komendy powiatowej policji w Giżycku

Policja ustaliła, że motorówką podróżował 39-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta. Pasażerka uratowała się, dopływając do brzegu. Media od początku nieoficjalnie podawały, że zaginiony to jeden z najbogatszych Polaków, Piotr Woźniak-Starak. Spekulacje podsycał fakt, iż do wypadku motorówki doszło w pobliżu miejsca, w którym znajduje się licząca ponad 200 ha posiadłość należąca do rodziny Staraków. Służby ratunkowe nadal prowadzą akcję poszukiwawczą 39-latka.

