Dorota Szelągowska pokazała swoje mieszkanie. Zdjęcia robią wrażenie

Dorota Szelągowska, córka Katarzyny Grocholi zjednała sobie widzów za sprawą programu „Dorota Was urządzi” w TVN style, w którym urządzała mieszkania Polaków. Od wiosny 2016 jest także gospodynią programów „Polowanie na kuchnie” w TVN Style oraz „Polowanie na mieszkanie” w TVN. Od stycznia 2017 prowadzi program Domowe rewolucje emitowany na kanale HGTV. Prezenterka do tej pory skrzętnie ukrywała swoje prywatne mieszkanie. W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się jednak zdjęcia z jej kuchni.

„Mogę wreszcie zacząć chwalić się moim własnym mieszkaniem! Do tej pory pokazywałam plany, szczegóły, a teraz przyszła pora na efekt końcowy - choć nie pokażę całości mieszkania, tylko kuchnię i pomieszczenie gospodarcze, to mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja jestem zachwycona - choć nie byłam najłatwiejszym klientem dla samej siebie! Nie było prosto zrobić wnętrze dla siebie - tyle możliwości, kolorów i materiałów - ale wreszcie wybrałam - i nie ukrywam, że trochę ryzykowałam, ale się opłaciło - napisała Dorota Szelągowska na swoim profilu na” Facebooku. „Róż i granat - co za wspaniałe połączenie. Do tego trochę złota i imitacji marmuru i kuchnia gotowa! Wisienką na torcie okazały się sprzęty marki Bosch Home - niezawodne, praktyczne i cudownie czarne” - dodała w dalszej części swojego wpisu.

