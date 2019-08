Kontrowersje po zwiastunie filmu „Polowanie”. Wypowiedział się nawet Donald Trump

Film „Polowanie” widzowie mieli zobaczyć już 10 sierpnia. Amerykańska wytwórnia filmowa Universal zawiesił kampanię marketingową filmu po masowych strzelaninach w Gilroy, El Paso i Dayton. Później wytwórnia odwołała też premierę filmu. W wyniku tej decyzji część komentatorów potraktowała ten film jako „liberalną fantazję” . O sprawie wypowiedział się nawet Donald Trump potępiając „rasizm” w produkcji i mówiąc, że ma ona „rozpalać i wywołać chaos” .

„Polowanie” opowiada o uprzywilejowanej grupie społecznej, która – jak wskazuje sam tytuł – poluje na mniej zamożnych ludzi, dla sportu. Komentatorzy FOX News stwierdzili, że przekaz produkcji jest „chory” i „okropny” .

Craig Zobel zabrał po raz pierwszy głos w sprawie. Podkreślił, że nie ma zamiaru swoim filmem rozpalać konfliktu politycznego, który w jego opinii doprowadził w ostatnim roku do masowych strzelanin. – Jeżeli wierzyłbym w to, że ten film może zachęcać do przemocy, nie zrobiłbym go – tłumaczył. Dodał, że w film nie przedstawia żadnej ze stron, jako tej lepszej i nie trzeba się za którąś z nich opowiadać, a cała produkcja odbierana ma być jako satyra. – Staraliśmy się bawić i jednoczyć, a nie rozwścieczać i dzielić. To od widzów zależy, jakie wnioski z tego wyciągną – dodał. Podkreślił, że film został źle zrozumiany, ponieważ chodzi w nim właśnie o to, żeby pokazać, jak obie strony danego konfliktu nie potrafią w pełni usłyszeć siebie nawzajem.

Czytaj także:

Będzie serialowy prequel filmu „Totalna Magia”. Pojawi się na HBO Max