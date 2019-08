Nowe show kulinarne TVP. Dla zwycięzcy odcinka voucher do Biedronki

Już we wrześniu na antenie TVP2 zadebiutuje nowy program kulinarny. Format doskonale znany za granicami naszego kraju sponsoruje Jeronimo Martins Polska, w związku z czym do wygrania będą bony zakupowy do Biedronki.