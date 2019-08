Zbliża się premiera drugiego sezonu „Szkoły dla elity”. Mamy oficjalny zwiastun!

Premiera drugiego sezonu „Szkoła dla elity”? nastąpi już 6 września. „Uczniowie Las Encinas, pogrążeni w żałobie po stracie koleżanki, muszą stawić czoło nowej tragedii. Wśród przyjaciół zmienia się układ sił, a na jaw wychodzą mroczne sekrety” – czytamy w opisie produkcji. Na ekranie pojawią się m.in. Miguel Bernadeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Itzán Escamilla, Jaime Lorente, Miguel Herran, Aron Piper, Claudia Salas (Rebeca) czy Jorge Lopez (Valerio). „Kłamstwa mogą nas zbliżyć i kłamstwa mogą nas oddalić” – brzmi opis zwiastuna, w którym pojawiają się bohaterowie znani z pierwszego sezonu.

O czym był pierwszy sezon „Szkoły dla elity”?

Pierwszy sezon „Szkoły dla elity” pojawił się na Netfliksie w październiku ubiegłego roku. „Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa” – przekazano w opisie fabuły serii. Na ekranie zobaczyliśmy gwiazdy znane z hitowego „Domu z papieru” w tym Marię Pedrazę, Miguela Herrana oraz Jaime Lorente.

Czytaj także:

„Wybory Paytona Hobarta” – nowy serial od Netfliksa. Zobacz zwiastun