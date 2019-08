„Eurowizja” – komedia Willa Ferrella dla Netfliksa. Do obsady dołączyła Demi Lovato

Will Ferrell stworzył scenariusz do filmu we współpracy z Adnrew Steelem. We wtorek na Instagramie Demi Lovato pojawiło się wideo ze znanym aktorem, w którym składa on życzenia urodzinowe gwieździe, po czym na ekranie pojawia się sama piosenkarka, zdmuchująca świeczki z tortu. Widzimy także klaps z tytułem filmu „Eurowizja” .

Komedia, w której występują także sam Will Ferrell, Rachel McAdams i Pierce Brosnan, to pierwszy film, w którym zobaczymy Demi Lovato od czasu „Camp Rock 2: Wielki finał” z 2010 roku.

W opisie filmu czytamy, że „Eurowizja” opowiada o parze aspirujących islandzkich muzyków – Larsie Erickssongu i Sigricie Ericksdotirii (granych przez Ferrella i McAdams), którzy mają szansę reprezentować swój kraj w konkursie piosenki Eurowizji. Ojca Ferrella zagra Pierce Brosnan, który według opisu produkcji jest „najprzystojniejszym mężczyzną na Islandii” .

Film powstaje w Wielkiej Brytanii i na Islandii.