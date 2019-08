Bella Thorne w osobistym wpisie. „Byłam molestowana przez całe życie”

„Co jest ze mną nie tak? Dlaczego zawsze potrzebuje podziwu, głównie od mężczyzn... Wszyscy mówią mi, żebym była singlem, sama się uszczęśliwiała. Ale to wszystko brzmi dla mnie cholernie przerażająco – pisze była gwiazda Disney Channel”. Chcę, żeby mnie ktoś trzymał, kochał, powiedział, że będzie w porządku, spojrzał mi w oczy i żebym wiedziała, że jestem akceptowana. Dlaczego? Ponieważ ja sama nie potrafię się zaakceptować „ – czytamy dalej.

W dalszej części artystka zastanawia się nad powodami takiego stanu rzeczy. „Czy to dlatego, że byłam molestowana przez całe swoje życie? Narażona na seks w tak młodym wieku, dlatego to wszystko, co mogę zaoferować światu? A może wychowałam się myśląc, że nie jestem wystarczająco dobra” – zastanawia się. Dalej dodaje jednak, że nie wini nikogo poza sobą. „Oczekuję, że ludzie będą mnie kochać na tyle, żebym i ja pokochała siebie. Ale na koniec dnia, to nie wystarczy (...) Czy dobrze jest wiedzieć, jaki masz cel, skoro nie wiesz, jak możesz go osiągnąć? Prawdopodobnie nie, ale to wszystko, co mogę zrobić, to zacząć to akceptować” – zakończyła.

Znęcano się nade mną od 6. roku życia