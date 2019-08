Sheryl Crow o pracy z Michaelem Jacksonem: Widziałam bardzo dziwne rzeczy

Sheryl Crowe, znana z hitów takich jak „If it Makes You Happy” czy „All I Wanna Do” , nim była sławna była członkiem chórku Michaela Jacksona na jego trasach koncertowych, a nawet śpiewała z nim czasami utwór „I Just Cant Stop Loving You” . Crow uczestniczyła w osiemnastomiesięcznej światowej trasie koncertowej gwiazdy pop w 1980 roku, po czym zagrała także w jego teledysku do piosenki „Dirty Diana” .

W rozmowie z „The Telegraph” piosenkarka zaznaczyła, że nie zamierza obejrzeć filmu „Leaving Neverland” produkcji HBO, w którym Wade Robson i James Safechuck oskarżają piosenkarza o wykorzystywanie seksualne. Przyznała jednak, że widziała „bardzo dziwne rzeczy” podczas, gdy pracowała z Michaelem Jacksonem, dodając, że miała dużo pytań na ten temat. Nie chciała jednak zdradzić więcej szczegółów na ten temat.

Jak wyjawiła, była bardzo onieśmielona, śpiewając z nim przed tysiącami widzów. - To szalone doświadczenie. On był największą gwiazdą pokolenia, a ja mogłam z nim śpiewać co wieczór przez 18 miesięcy duet ( „I Just Can't Stop Loving You” ).

Trudne pytania o przeszłość Jacksona

Dokument „Leaving Neverland” opowiada o podobnych doświadczeniach dwóch chłopców – dziesięcioletniego Jamesa „Jimmego” Safechucka i siedmioletniego Wade’a Robsona, których miał molestować Michael Jackson. Dzieci i ich rodzice, zafascynowani piosenkarzem, który był wówczas u szczytu swojej kariery, zostali zaproszeni do jego bajkowego świata rancza „Nibylandia” (ang. Neverland). Na podstawie przejmujących wywiadów z obecnie 37-letnim Safechuckiem oraz 41-letnim Robsonem, ich matkami, żonami i rodzeństwem twórcy dokumentu HBO rekonstruują historię długotrwałego wykorzystywania i analizują skomplikowane emocje, które sprawiły, że po narodzinach swoich synów obaj mężczyźni postanowili stawić czoła traumom z dzieciństwa. Film, który na nowo powraca do pytań o pedofilskie zachowania „króla popu” , dostępny jest w Polsce na platformie HBO od 8 marca.

Czytaj także:

Netflix tworzy serial o Selenie, tragicznie zmarłej piosenkarce. Wiemy, kto się w nią wcieli