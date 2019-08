Gratka dla fanów Guillermo del Toro. Pojawił się zwiastun horroru „Antlers”

Dostępny od wtorku w sieci zwiastun koncentruje się na małym chłopcu, który czyta swojej nauczycielce opowieść w sali lekcyjnej. Szybko okazuje się, że nie będzie to słodka przypowieść. Towarzyszy temu mroczna muzyka i pojawiają się obrazy takie jak zakrwawiona podłoga, przerażające stworzenia i sama postać grana przez Keri Russell krzycząca w samochodzie.

„Były kiedyś trzy małe niedźwiedzie, które żyły w ciemnej, mokrej jaskini obok małego miasteczka. Każdego dnia, Mały Miś szedł do szkoły i w nocy przychodził do domu i jadł kolację. Ale pewnego dnia, Mały Miś przyszedł do domu i Duży Miś oraz Dziecko Miś byli inni. Duży Miś zachorował i jego wnętrze zrobiło się czarne. Duży Miś robił się coraz to bardziej wściekły i złośliwy, ponieważ nie mieli jedzenia, nie mieli mięsa” – opowiada chłopiec. „Ale mieli siebie” – kończy.