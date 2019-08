Kim Kardashian mistrzynią Photoshopa? „Ten szósty palec jest kultowy”

W kwietniu Kim Kardashian West ujawniła w rozmowie z magazynem „Vogue”, że rozpoczęła czteroletnią praktykę w jednej z kancelarii prawnych w Stanach Zjednoczonych, w nadziei, że w 2022 roku będzie mogła zostać prawniczką. Kilka miesięcy później celebrytka poinformowała fanów, że wprowadza na rynek linię modelującej bielizny. Kardashian przekonywała wówczas, że bielizna została zaprojektowana w taki sposób, by podkreślała „kobiece kształty”. Jak się okazuje, celebrytka nie zwalnia tempa. Internauci twierdzą, że przy promowaniu linii perfum, zaliczyła wpadkę.

Królowa Photoshopa?

Kim Kardashian retuszuje swoje zdjęcia? To pytanie internauci zadawali już niejednokrotnie. Na zdjęciu, na którym pozuje z siostrą Kylie Jenner, użytkownicy mediów społecznościowych dostrzegli, że celebrytka ma 6 palców u stopy. Zdjęcie zostało wykonane w ramach kampanii reklamującej linię perfum. Gdy tylko fotografia została opublikowana w mediach społecznościowych, internauci mieli szereg pytań. „Dlaczego masz 6 palców?”, „Czy Kim ma 6 palców? Proszę, żeby mi to ktoś wyjaśnił. Jestem zdezorientowany, a liczyłem to wiele razy”, „Ten szósty palec jest kultowy” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. Byli również i tacy, którzy stanęli w obronie Kim Kardashian. „Wygląda jak szósty palec, ale nim nie jest. To kawałek jej stopy” – odpowiedział inny internauta.

