Rafał Brzozowski poprowadzi program „Jaka to melodia”. W pierwszym odcinku pojawią się goście specjalni

„Jaka to melodia?” to teleturniej, który zadebiutował w Telewizji Polskiej w 1997 roku. Po 21 latach z programem pożegnał się Robert Janowski, a nowym prowadzącym został wówczas Norbert Dudziuk, znany jako Norbi. Jak się jednak okazuje, piosenkarz nie zagrzał długo miejsca jako prowadzący muzycznego programu. W jesiennej ramówce Norbi poprowadzi inny teleturniej – „Koło fortuny”. Jego miejsce w „Jaka to melodia?” zajmie Rafał Brzozowski, dotychczasowy gospodarz „Koła fortuny”.

Kiedy pierwszy odcinek teleturnieju „Jaka to melodia”?

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, w niedzielę 18 sierpnia wystartowały zdjęcia do nowych odcinków teleturnieju „Jaka to melodia?”. – Określenie „nowy” w odniesieniu do Rafała Brzozowskiego nie jest do końca adekwatne. Rafał występował już w programie jako wokalista, więc jego pojawienie się w studio jest jak powrót dawnego domownika, który przybywa, by podjąć się roli gospodarza. Popularność programów, które wcześniej prowadził, dowodzi, że jest do tej roli doskonale przygotowany – powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu Wirtualnemedia.pl Marek Bik, reżyser programu „Jaka to melodia?”.

Pierwszy odcinek z Rafałem Brzozowskim jako prowadzącym zostanie wyemitowany 7 września. W roli uczestników wystąpią Anna Dymna, Jacek Cygan i Julia Lewenfisz-Górka. Gościem specjalnym będzie Irena Santor. Pojawi się także Norbi, który symbolicznie przekaże Rafałowi Brzozowskiemu prowadzenie programu.

