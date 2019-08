Pawłowicz skrytykowała Wieniawę i Barona. Posłance PiS odpowiedział Piróg

Michał Piróg zamieścił na swoim Instastory krótki filmik, na którym pokazał okładkę magazynu „Viva”, na której pozują Weronika Rosati, Katarzyna Zielińska oraz Julia Wieniawa. „Ja mam taką gazetę i kto to jest na tej okładce? Czym one się zasłużyły dla kraju? Co takiego zrobiły, że ludzie się nimi interesują? Ja tutaj widziałabym takiego Szyszko, który wyciął prawie całą Polskę. Taką Beatę, która samochodami rozjeżdża te drzewa. [...] Kto to jest ta Pani? Pół Polski nią żyje. Po co? Z pozdrowieniami dla Krystyny” - powiedział tancerz.

Nagranie Michała Piróga to relacja na komentarz Krystyny Pawłowicz. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości postanowiła skomentować informację jednego z portali o rozstaniu Julii Wieniawy i Aleksandra Barona. „A kto to jest ten jakiś Baron i ta Wieniawa...? Czym się zasłużyli, czego i gdzie dokonali...?” – napisała Krystyna Pawłowicz pod linkiem z serwisu Plotek.

Parlamentarzystce odpowiedział Piotr Baron, ojciec Aleksandra. „Szanowna Pani Poseł, informuję uprzejmie, że mam troje wybitnie utalentowanych dzieci. Adam – muzyk, kompozytor, producent, Aleksander – muzyk, kompozytor, producent, Marysia – muzyk adept. Dwaj pierwsi są niezwykle zasłużeni dla polskiego jazzu, rocka i edukacji artystycznej. Naturalną koleją rzeczy artyści, podobnie jak politycy, budzą nadmierne i niezasłużone zainteresowanie mediów, o czym Pani Poseł z pewnością wie. Mam nadzieję, że odpowiedź wyczerpała zasób pytań. Z Panem Bogiem” – podkreślił.

Słowa posłanki PiS skomentowała także Julia Wieniawa. Aktorka zamieściła na swoim profilu na Instagramie okładkę magazynu „Viva” (tą samą, która pojawiła się na nagraniu Piróga). „Toż pani K. Pawłowicz się chyba zapluje na śmierć” – napisała w komentarzu jedna z internautek. „Chyba tak...Zabawne jest jej zdziwienie tym, że ludzie interesują się moim życiem, a sama poświęciła na analizę mojej osoby pół dnia, pisząc o mnie jakieś tweety. Cóż, wysyłam moc pozytywnej energii i pozdrawiam tą panią” – odpowiedziała celebrytka.

Czytaj także:

Pawłowicz skrytykowała Wieniawę. Jest komentarz młodej aktorki