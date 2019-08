Gwiazda „Zniewolonej” opowiedziała o swoim życiu prywatnym. „Na szczęście ojciec też dał się przekonać”

We wtorek w Warszawie pojawili się Katerina Kowalczuk, która gra w serialu „Zniewolona" swoją imienniczkę Katerinę oraz Aleksiej Jarowienko, czyli serialowy Aleksiej. – Wciąż nie mogę uwierzyć, że jestem tu znana, a nawet bardzo znana. Jestem szczęśliwa z tego powodu, tym bardziej że nigdy wcześniej nie byłam w Polsce, a czuję się tu tak mile widziana – powiedziała Katerina Kowalczuk podczas środowego spotkania z dziennikarzami w siedzibie Telewizji Polskiej. Aktorka ma nadzieję, że uda jej się znaleźć trochę wolnego czasu podczas pobytu w Warszawie, by zobaczyć „zabytki i poczuć energię miasta”.

„Nie myśleliśmy, że musimy zrobić z tego hit”

Katerina Kowalczuk przyznała, że chociaż marzyła, by serial okazał się hitem, to nie spodziewała się takiego zainteresowania produkcją. – Staraliśmy się po prostu ożywić tę historię i zachęcić ludzi do jej śledzenia. To piękna opowieść i w dodatku w pięknej scenerii i ze wspaniałymi kostiumami. Nie myśleliśmy, że musimy zrobić z tego hit – po prostu dawaliśmy z siebie wszystko, jak zawsze. W końcu jesteśmy profesjonalistami – powiedziała. Aktorka zdradziła, że na planie „Zniewolonej” obecni są eksperci, którzy czuwają nad zgodnością wszystkich scen z realiami XIX wieku.

Katerina Kowalczuk – życie prywatne

Katerina Kowalczuk opowiedziała także o swoim życiu prywatnym. W wolnym czasie aktorka najchętniej czyta, słucha muzyki, a także tańczy. Gwiazda serialu „Zniewolona” dodała także, że gdyby nie została aktorką, byłaby prawdopodobnie dziennikarką. – Mój ojciec tego chciał. Miałam jakieś 16 lat i zastanawiałam się, co studiować – powiedziała. Jednak po 20 dniach zajęć zrozumiała, że „to nie dla niej”. – Na szczęście ojciec też dał się przekonać – dodała aktorka.

Serial „Zniewolona” – obsada i liczba odcinków

Serial ma 14 odcinków, z których każdy trwa 49 minut. Duet reżyserski przy jego produkcji tworzyli Felix Gerchikov i Maksyn Lytvynov, a scenariusz napisała Scetlana Tsivinskaya. W rolach głównych występują: Kateryna Kovalchuk, Oleksiy Yarovenko, Stanislav Boklan, Olha Sumska oraz Mark Drobot.

„Zniewolona” – o czym jest serial?

Katierina Wierbickaja jest dobrą, piękną, mądrą, wykształconą dziewczyną. Dzięki swojej matce chrzestnej – szlachciance pani Czerwińskiej – została wychowana niczym panna błękitnej krwi. Zna języki obce, gra na fortepianie, maluje. Zaczyna też rozumieć, że te talenty i pozycja wcale nie poprawiają losu urodzonej w niewoli dziewczyny. Wszyscy wiedzą, że jest po prostu własnością Piotra Czerwińskiego najbogatszego ziemianina w Nieżynie.

