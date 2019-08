Quentin Tarantino zostanie ojcem. Będzie to pierwsze dziecko reżysera

„Daniella i Quentin Tarantino z wielką przyjemnością ogłaszają, że oczekują dziecka”, tym jednym zdaniem rzeczniczka małżeństwa Tarantino ogłosiła radosną wiadomość dotyczącą jednego z najbardziej znanych reżyserów na świecie. Będzie to pierwsze dziecko 56-letniego reżysera i 35-letniej piosenkarki oraz modelki. Już ślub pary w listopadzie 2018 roku, był niemałą sensacją. Dla obojga była to pierwsza taka ceremonia. Po raz pierwszy o chęci posiadania potomka Quentin Tarantino wspomniał publicznie w talk show „Jimmy Kimmel Live!” w lipcu tego roku.

Quentin i Daniella poznali się w 2009 roku. Amerykański reżyser kręcił wtedy w Izraelu wielokrotnie nagradzane „Bękarty wojny”, które przyniosły mu dwie nominacje do Oscarów w kategoriach reżyseria i scenariusz oryginalny. Tarantino i Pick rozstali się na krótko ze względu na romans artysty z projektantką Courtney Hoffman, ale wrócili do siebie w 2015 roku.

Daniella Pick urodziła się w Ramat Ha-Sharon. Jej ojciec Svika Pick także był piosenkarzem. Daniella zaczynała karierę wokalistki u boku siostry Sharon. Ich największe hity to 'Tamid Ola Hamangina', 'Shuv Hageshem', 'Zot Ahava', 'Baby' i przebój 'Hello Hello'. Około 2006 roku Daniella zaczęła karierę solową. Nagrała m.in. 'Love Me', 'More or Less' i 'Yalla Yalla'.

Postaci Quentina Tarantino chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Praktycznie każdy jego film spotyka się z gorącym przyjęciem ze strony fanów i krytyków. Jego kultowe „Pulp Fiction” zdobyło dwie statuetki Oscara, Złotego Globa oraz Złotą Palmę festiwalu w Cannes. Do kin wszedł właśnie jego 9. film – „Pewnego razu w Hollywood”.