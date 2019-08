Nowości HBO na wrzesień. Będzie co oglądać

Ralph Demolka w Internecie

Charyzmatyczny Ralph powraca. Tym razem on i jego przyjaciółka przemierzają Internet w poszukiwaniu części zamiennej, która uratuje grę Wandelopy. Nominacja do Oscara (premiera 1 września, HBO)



Glass

Bruce Willis jako strażnik wykorzystujący nadprzyrodzone zdolności, aby dorwać człowieka o wielu osobowościach (premiera 29 września, HBO)



Jeszcze dzień życia

Ryszard Kapuściński wyrusza do pogrążonej w wojnie Angoli, gdzie zmienia swoje podejście do życia i zawodu. Animacja, która została wyróżniona Europejską Nagrodą Filmową i statuetką Goya (premiera 5 września, HBO)



Ocean's 8

Sandra Bullock jako oszustka, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stuleci. Gwiazdorska obsada (premiera 22 września, HBO)



Przybysze

Satyryczny serial science fiction produkcji HBO Europe o świecie, w którym nagle pojawiają się ludzie z przeszłości (premiera pierwszego odcinka 20 września, kolejne w piątki, HBO)



Bumblebee

Młoda dziewczyna odrestaurowuje garbusa, który okazuje się być przybyszem z kosmosu. Widowiskowy film akcji z elementami kina science fiction (premiera 8 września, HBO).



Seriale we wrześniu:

[premiery]

Kroniki Times Square III, odc. 1 (The Deuce III Ep. 01) – trzeci sezon serialu HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal opowiadający o początkach pornobiznesu (premiera pierwszego odcinka 10 września o godz. 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 21:00, kolejne we wtorki, HBO)

(The Deuce III Ep. 01) – trzeci sezon serialu HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal opowiadający o początkach pornobiznesu (premiera pierwszego odcinka 10 września o godz. 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 21:00, kolejne we wtorki, HBO) Przybysze, odc. 1 (Beforeigners Ep. 01)– satyryczny serial science fiction produkcji HBO Europe o świecie, w którym nagle pojawiają się ludzie z przeszłości (premiera pierwszego odcinka 20 września, kolejne w piątki, HBO)

(Beforeigners Ep. 01)– satyryczny serial science fiction produkcji HBO Europe o świecie, w którym nagle pojawiają się ludzie z przeszłości (premiera pierwszego odcinka 20 września, kolejne w piątki, HBO) Nasi chłopcy, odc. 1 (Our Boys Ep. 01) – oparty na faktach serial obyczajowy HBO przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy (premiera pierwszego odcinka 5 września, kolejne w czwartki, HBO3)

[kontynuacje & finałowe odcinki]

Na cały głos (The Loudest Voice) – Russell Crowe jako nieżyjący już Roger Ailes – wieloletni szef stacji Fox News, który był jedną z najbardziej wpływowych postaci świata amerykańskich mediów i polityki (kontynuacja, HBO)

(The Loudest Voice) – Russell Crowe jako nieżyjący już Roger Ailes – wieloletni szef stacji Fox News, który był jedną z najbardziej wpływowych postaci świata amerykańskich mediów i polityki (kontynuacja, HBO) Syrena II (Siren II) – drugi sezon serialu o kobiecie, której pojawienie się w nadmorskim miasteczku budzi wiele emocji (kontynuacja, HBO3)

(Siren II) – drugi sezon serialu o kobiecie, której pojawienie się w nadmorskim miasteczku budzi wiele emocji (kontynuacja, HBO3) Godzina Policyjna (Curfew) – grupa amatorów z całego świata bierze udział w nielegalnym nocnym wyścigu ulicznym, aby uciec od ograniczeń i zacząć nowe życie (kontynuacja, HBO3)

(Curfew) – grupa amatorów z całego świata bierze udział w nielegalnym nocnym wyścigu ulicznym, aby uciec od ograniczeń i zacząć nowe życie (kontynuacja, HBO3) Sukcesja II (Succession II) – drugi sezon serialu HBO przedstawiającego historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie (kontynuacja, HBO)

(Succession II) – drugi sezon serialu HBO przedstawiającego historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie (kontynuacja, HBO) Prawi Gemstonowie (The Righteous) – Danny McBride jako syn popularnego telewizyjnego kaznodziei, który pragnie rozwinąć imperium zbudowane przez ojca (kontynuacja, HBO)

(The Righteous) – Danny McBride jako syn popularnego telewizyjnego kaznodziei, który pragnie rozwinąć imperium zbudowane przez ojca (kontynuacja, HBO) Snowfall III (Snowfall III) – trzeci sezon serialu o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta (kontynuacjai, HBO)

(Snowfall III) – trzeci sezon serialu o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta (kontynuacjai, HBO) Los Espookys (Los Espookys) – serial komediowy pokazujący perypetie miłośnika horrorów i jego znajomych, którzy mają niecodzienny pomysł na biznes (kontynuacja, HBO3)

(Los Espookys) – serial komediowy pokazujący perypetie miłośnika horrorów i jego znajomych, którzy mają niecodzienny pomysł na biznes (kontynuacja, HBO3) Gracze V (Ballers V) – piąty sezon serialu HBO o ekscytującym życiu byłych i obecnych gwiazd futbolu amerykańskiego (kontynuacja, HBO)

(Ballers V) – piąty sezon serialu HBO o ekscytującym życiu byłych i obecnych gwiazd futbolu amerykańskiego (kontynuacja, HBO) Ogród z brązu II (The Bronze Garden II) – drugi sezon serialu o rodzicach, którzy zrobią wszystko, żeby odnaleźć swoje zaginione dziecko (kontynuacja, HBO3)

(The Bronze Garden II) – drugi sezon serialu o rodzicach, którzy zrobią wszystko, żeby odnaleźć swoje zaginione dziecko (kontynuacja, HBO3) Doom Patrol (Doom Patrol) – komiksowy serial przedstawiający perypetie superbohaterów z Doom Patrol (kontynuacja, HBO)

(Doom Patrol) – komiksowy serial przedstawiający perypetie superbohaterów z Doom Patrol (kontynuacja, HBO) Pazury III (Claws III) – trzeci sezon czarnej komedii opowiadającej o pięciu manikiurzystkach z salonu piękności na Florydzie (kontynuacja, HBO3)

(Claws III) – trzeci sezon czarnej komedii opowiadającej o pięciu manikiurzystkach z salonu piękności na Florydzie (kontynuacja, HBO3) Opowieść podręcznej III (The Handmaids's Tale III) – trzeci sezon serialu o życiu w totalitarnym, dystopijnym świecie Republiki Gilead, w którym kobiety stanowią własność państwową (premiera finałowego odcinka 3 września, HBO)

(The Handmaids's Tale III) – trzeci sezon serialu o życiu w totalitarnym, dystopijnym świecie Republiki Gilead, w którym kobiety stanowią własność państwową (premiera finałowego odcinka 3 września, HBO) Gösta (Gosta) – słodko-gorzka opowieść o młodym szwedzkim psychologu dziecięcym, który rozpoczyna swoją praktykę zawodową w małej miejscowości na prowincji (premiera finałowego odcinka 16 września, HBO)

(Gosta) – słodko-gorzka opowieść o młodym szwedzkim psychologu dziecięcym, który rozpoczyna swoją praktykę zawodową w małej miejscowości na prowincji (premiera finałowego odcinka 16 września, HBO) Krypton II (Krypton II) – drugi sezon serialu śledzącego losy przodka Supermana, którego ród został wyklęty i zhańbiony (premiera finałowego odcinka 17 września, HBO)

(Krypton II) – drugi sezon serialu śledzącego losy przodka Supermana, którego ród został wyklęty i zhańbiony (premiera finałowego odcinka 17 września, HBO) Miasto na wzgórzu (City On A Hill) – historia sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu (premiera finałowego odcinka 18 września, HBO3)

(City On A Hill) – historia sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu (premiera finałowego odcinka 18 września, HBO3) Owieczki Boże (Lambs Of God) – mroczna opowieść o trzech, mieszkających na odległej wyspie zakonnicach i niechcianym gościu, który wkracza w ich życie i zmienia je raz na zawsze (premiera finałowego odcinka 20 września, HBO)

