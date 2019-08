Nowości HBO na wrzesień. Będzie co oglądać

Ralph Demolka w Internecie

Charyzmatyczny Ralph powraca. Tym razem on i jego przyjaciółka przemierzają Internet w poszukiwaniu części zamiennej, która uratuje grę Wandelopy. Nominacja do Oscara (premiera 1 września, HBO)



Glass

Bruce Willis jako strażnik wykorzystujący nadprzyrodzone zdolności, aby dorwać człowieka o wielu osobowościach (premiera 29 września, HBO)



Jeszcze dzień życia

Ryszard Kapuściński wyrusza do pogrążonej w wojnie Angoli, gdzie zmienia swoje podejście do życia i zawodu. Animacja, która została wyróżniona Europejską Nagrodą Filmową i statuetką Goya (premiera 5 września, HBO)



Ocean's 8

Sandra Bullock jako oszustka, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stuleci. Gwiazdorska obsada (premiera 22 września, HBO)



Przybysze

Satyryczny serial science fiction produkcji HBO Europe o świecie, w którym nagle pojawiają się ludzie z przeszłości (premiera pierwszego odcinka 20 września, kolejne w piątki, HBO)



Bumblebee

Młoda dziewczyna odrestaurowuje garbusa, który okazuje się być przybyszem z kosmosu. Widowiskowy film akcji z elementami kina science fiction (premiera 8 września, HBO).



Seriale we wrześniu:

[premiery]

Kroniki Times Square III, odc. 1 (The Deuce III Ep. 01) – trzeci sezon serialu HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal opowiadający o początkach pornobiznesu (premiera pierwszego odcinka 10 września o godz. 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 21:00, kolejne we wtorki, HBO)

Kroniki Times Square III, odc. 1 (The Deuce III Ep. 01) – trzeci sezon serialu HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal opowiadający o początkach pornobiznesu (premiera pierwszego odcinka 10 września o godz. 3:00 rano, powtórka tego samego dnia o 21:00, kolejne we wtorki, HBO)

(Beforeigners Ep. 01)– satyryczny serial science fiction produkcji HBO Europe o świecie, w którym nagle pojawiają się ludzie z przeszłości (premiera pierwszego odcinka 20 września, kolejne w piątki, HBO) Nasi chłopcy, odc. 1 (Our Boys Ep. 01) – oparty na faktach serial obyczajowy HBO przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy (premiera pierwszego odcinka 5 września, kolejne w czwartki, HBO3)

