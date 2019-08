Nowości Netfliksa na wrzesień. „Szkoła dla elity” na przywitanie szkoły

We wrześniu młodzież wraca do szkół, a do Netfliksa wraca „Szkoła dla elity”. Oczywiście nie jest to jedyna produkcja, którą platforma przygotowała na ten gorący pod względem premier miesiąc. Czym Netflix zamierza przebić konkurencję?

Nastolatka zgłasza gwałt, po czym wycofuje zeznania. Licealista marzy o zostaniu prezydentem USA, ale wcześniej musi przetrwać liceum. Cztery europejskie kraje i cztery historie kryminalne z perspektywy pokoju przesłuchań. Oparty na faktach miniserial „Niewiarygodne”, „Wybory Paytona Hobarta” z Gwyneth Paltrow i antologia „Criminal” to najciekawsze serialowe produkcje oryginalne od Netfliksa na wrzesień. A to dopiero początek serialowo-filmowej uczty, podczas której czeka nas m.in. drugi sezon „Szkoły dla elity”, czwarty „Dobrego miejsca” czy dwie części świetnego anime „Black Lagoon”. Koniecznie sprawdźcie też listę filmów, które pojawią się na platformie w najbliższych tygodniach. Disenchantment Season 2



Szkoła dla elity: Sezon 2 Netflix Original Vagabond Brak daty Skromni bohaterowie: Krótkie filmy Studia Ponoc 6/9/2019 Szkoła dla elity: Sezon 2 6/9/2019 Jack Whitehall: Podróże z moim ojcem: Sezon 3 6/9/2019 The Spy 6/9/2019 Ewolucja hip-hopu: Sezon 3 6/9/2019 Wielkie plany Archibalda 6/9/2019 Terrace House: Tokyo 2019-2020 10/9/2019 Bill Burr: Paper Tiger 10/9/2019 Evelyn 10/9/2019 The I-Land 12/9/2019 Wyjaśniamy tajemnice umysłu 12/9/2019 Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato 13/9/2019 The Ranch: Część 7 13/9/2019 Niewiarygodne 13/9/2019 Wysoka dziewczyna 13/9/2019 Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea 13/9/2019 Szefowie kuchni w akcji: Część 2 13/9/2019 Los Tigres del Norte w więzieniu Folsom 15/9/2019 Ostatnie dzieciaki na Ziemi 17/9/2019 Hokeistki 20/9/2019 Criminal: Francja 20/9/2019 Criminal: Niemcy 20/9/2019 Criminal: Hiszpania 20/9/2019 Criminal: Wielka Brytania 20/9/2019 Rozczarowani: Część 2 20/9/2019 Fastest Car: Sezon 2 20/9/2019 Between Two Ferns: Film 20/9/2019 W głowie Billa Gatesa 20/9/2019 Klub Kaylie 23/9/2019 Jeff Dunham: Beside Himself 24/9/2019 Glitch: Sezon 3 25/9/2019 Abstrakt: Sztuka designu: Sezon 2 25/9/2019 Ptasiarze 25/9/2019 Wyjaśniamy: Sezon 2 26/9/2019 Bard of Blood 27/9/2019 Uwięzione: Sezon 4 27/9/2019 Skylines 27/9/2019 Wybory Paytona Hobarta 27/9/2019 W cieniu księżyca 27/9/2019 Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa 27/9/2019 Sturgill Simpson Presents Sound & Fury 27/9/2019 Dobre Miejsce: Sezon 4 27/9/2019 Ludzie z małych domków: Część 2 29/9/2019 Mo Gilligan: Momentum 30/9/2019 Pozostałe Pokot 1/9/2019 Bracia przyrodni 1/9/2019 Dirty Dancing 1/9/2019 Ostrza chwały 1/9/2019 Legenda telewizji 2: Kontynuacja 1/9/2019 Jedz, módl się, kochaj 1/9/2019 Planeta Singli 3 1/9/2019 Used Goods 1/9/2019 Jak dogonić szczęście 1/9/2019 Nieracjonalny mężczyzna 1/9/2019 Głos ze ściany 1/9/2019 Faceci w czerni 1/9/2019 Faceci w czerni II 1/9/2019 Rodzinka nie z tej Ziemi 1/9/2019 Dick i Jane: Niezły ubaw 1/9/2019 Na fali 1/9/2019 Na zawsze… do czasu 1/9/2019 Konwój 1/9/2019 Dżungla 1/9/2019 Ricky Bobby – Demon prędkości 1/9/2019 Piraci! 1/9/2019 The Modest Heroes of Studio Ponoc 1/9/2019 Deliha 2 1/9/2019 Jumanji: Przygoda w dżungli 2/9/2019 Pierwszy śnieg 5/9/2019 Śmierć nadejdzie dziś 5/9/2019 Pomniejszenie 6/9/2019 Ingrid wyrusza na zachód 10/9/2019 BLACK LAGOON: Sezon 1 13/9/2019 BLACK LAGOON: Sezon 2 13/9/2019 Paranormal Activity 4 15/9/2019 Prawdziwe męstwo 15/9/2019 Kara Para Ask 15/9/2019 Sebastian Maniscalco: What’s Wrong with People 18/9/2019 W krzywym zwierciadle: Europejskie wakacje 19/9/2019 The Treasure 20/9/2019 Charité na wojnie 20/9/2019 Disaster Artist 21/9/2019 Brooklyn Nine-Nine 26/9/2019 Proud Mary 30/9/2019 Czytaj także:

