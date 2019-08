Córka Kim Kardashian bawiła się z wężem. Nagranie dziecka trafiło na Instagram

„Moja odważna dziewczynka Chicago” – napisała Kim Kardashian pod udostępnionym na Instagramie nagraniem, na którym widać jej 19-miesięczną córkę bawiącą się z wężem. Odwagi faktycznie nie można dziewczynce odmówić, chociaż wielu specjalistów od dzikich zwierząt mogło w tej chwili złapać się za głowę. Filmik, który wyświetlono już ponad 11 milionów razy, skomentował Grant Kemmerer z organizacji Wild World of Animals.

Ekspert specjalizujący się w dzikich zwierzętach powiedział w rozmowie z Page Six, że chociaż wąż wyglądał na spokojnego, to zachęcanie dziecka do zabawy z wężem zbożowym nie było mądrym pomysłem. – Dziecko w tym wieku niekoniecznie rozumie, jak obchodzić się z delikatnym zwierzęciem. Na nagraniu widać, że chwyta szyję/ciało węża, co mogło sprawić, że gad czułby się niekomfortowo i zacząłby się bronić – podkreślił Kemmerer. Podkreślił, że obecny na miejscu specjalista od wężów zapewne był pewny spokojnego zachowania tego osobnika, ale on sam nigdy nie dałby egzotycznego zwierzęcia małemu dziecku.

Królowa Photoshopa?

Kim Kardashian retuszuje swoje zdjęcia? To pytanie internauci zadawali już niejednokrotnie. Na zdjęciu, na którym pozuje z siostrą Kylie Jenner, użytkownicy mediów społecznościowych dostrzegli, że celebrytka ma 6 palców u stopy. Zdjęcie zostało wykonane w ramach kampanii reklamującej linię perfum. Gdy tylko fotografia została opublikowana w mediach społecznościowych, internauci mieli szereg pytań. „Dlaczego masz 6 palców?”, „Czy Kim ma 6 palców? Proszę, żeby mi to ktoś wyjaśnił. Jestem zdezorientowany, a liczyłem to wiele razy”, „Ten szósty palec jest kultowy” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych. Byli również i tacy, którzy stanęli w obronie Kim Kardashian. „Wygląda jak szósty palec, ale nim nie jest. To kawałek jej stopy” – odpowiedział inny internauta.