Spór Disney kontra Sony. Córka Stana Lee mówi o braku szacunku dla zmarłego ojca

– Dążenie Marvela i Disneya do całkowitej kontroli nad dziełami mojego ojca musi być ograniczone i zbalansowane przez innych, którzy – choć nadal robią to dla zysku – mają prawdziwy szacunek dla Stana Lee i jego dziedzictwa – mówiła Joan Celia Lee. – Czy jest to Sony, czy ktokolwiek inny, postępująca ewolucja bohaterów Stana i jego spuścizna zasługują na mnogość punktów widzenia – podkreślała w wywiadzie dla TMZ.

W wypowiedzi 69-latki nie zabrakło kilku mocnych słów pod adresem Disneya. – Od pierwszego dnia dzieło mojego ojca zamieniali w towar i nigdy nie okazali jemu, ani jego pracy szacunku czy przyzwoitości – stwierdziła ostro. – Ostatecznie, nikt nie mógł potraktować mojego ojca gorzej niż kierownictwo Marvela i Disneya – podsumowała.

Brak porozumienia pomiędzy Disneyem i Sony oznacza, że Marvel Studios i Kevin Feige (główny „architekt MCU) nie będą już brać udziału przy tytułach ze Spider-Manem. Głównej roli na razie nie straci jednak Tom Holland, którego kontrakt obejmuje jeszcze dwa kolejne filmy. Reżyserem kolejnych części będzie nadal Jon Watts, twórca „Spider-Man: Homecoming” i „Spider-Man: Daleko od domu”. Jak można się domyślać, fani MCU nie chcą pogodzić się jednak z oderwaniem od głównej historii jednego z ich ulubionych superbohaterów. Rozgoryczeni internauci rozpoczęli w mediach społecznościowych kampanię pod hasztagiem #SaveSpiderMan. Zamierzają zmusić obie korporacje do wznowienia rozmów i cofnięcia decyzji dotyczących postaci Spider-Mana.

Dlaczego pomimo świetnych wyników finansowych filmowi giganci zdecydowali o zerwaniu współpracy? Ostatni film ze Spider-Manem zarobił przecież już ponad miliard dolarów. Dziennikarze Deadline piszą, że chodzi o koszty finansowania i podział zysków, które Disney zaproponował na poziomie 50 proc. Sony miało żądać, by Disney ograniczył wpływy z przychodów ze Spider-Mana do 5 proc. sumy uzyskiwanej z biletów. Wszystkie zainteresowane firmy odmówiły komentarza. Na forach internetowych i w mediach społecznościowych zaroiło się jednak od licznych wpisów fanów, którzy nie mogą pogodzić się z oddzieleniem jednego z bardziej lubianych superbohaterów od reszty herosów MCU.

