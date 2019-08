Raper pokazał zdjęcie z Woźniakiem-Starakiem. „Na tej feralnej motorówce”

L.U.C w osobistym wpisie na Facebooku zdradził, że nazywał Woźniaka-Staraka „wilkiem z Mazur lub młodym Starkiem” . „Kochał prędkość i adrenalinę, konstruował wynalazki, robił wspaniałe filmy, żył na pełnych obrotach. Ciężko mi uwierzyć, że to zdjęcie sprzed kilkunastu dni” – napisał raper dodając, że ostatnie dni są dla niego bardzo ciężkie. Załączył także wyrazy współczucia dla żony zmarłego milionera oraz jego całej rodziny.

„Niech Twoja śmierć nauczy nas pokory”

„Dla mnie to mistyczna, osobista i refleksyjna historia. Kilkanaście dni temu pisałem Wam że spotkałem bogatego kumpla. Nie piszę Wam o wielu rzeczach szanując prywatność ludzi, ale tym kumplem był właśnie Piotr, z którym pływałem po Mazurach m.in. na tej feralnej motorówce z napisem »live and let die«"” – czytamy we wpisie muzyka. L.U.C przyznał, że po pobycie na Mazurach najpierw rozmyślał o życiu, pieniądzach i karierze, a później śniło mu się, że został mu rok życia. „Pisałem Wam o tym jak się czułem gdy się obudziłem – o radości z prostych małych rzeczy, uświadomieniu sobie jak wiele mamy – jak wielką wartością jest móc wierzyć, że może dożyje się starości i założy rodzinę z kimś kogo się kocha” – dodał.

Raper przyznał, że w noc, w którą Woźniak-Starak miał wypadek, znowu doświadczył ciężkiego snu, w którym „tonęła jego ukochana, a on nie mógł jej znaleźć pośród fal” . „Obudziłem się i przyszła ta okropna wiadomość. Ciężko jest mi to wszystko pojąć. Tak jakby istniała jakaś mistyczna chmura, w której wszystko się mieli, do której wszyscy jesteśmy podłączeni, w której przepływa energia nas wszystkich” – napisał. Podkreślił, że dla niego, jako człowieka, który doświadczał różnych wypadków i bardzo dużo pracuje, śmierć milionera „jest ciosem, ale też wielką przestrogą i nauczką” .

L.U.C w swoim wpisie nazwał Woźniaka-Staraka nie tylko świetnym producentem, ale również „pozytywnym wariatem, człowiekiem o wielkim sercu, który kochał się dzielić swoim szczęściem z innymi i jak każdy z nas wojował ze swoimi demonami” . „Dziękuję Ci za wspólne chwile Wilku z Mazur. Niech Twoja śmierć nauczy nas pokory i naoliwi nam hamulce. Niech Wasze anioły czuwają nad Wami” – podsumował.

Wypadek na jeziorze Kisajno

W niedzielę 18 sierpnia w nocy na mazurskim jeziorze Kisajno dostrzeżono dryfującą motorówkę. Policja szybko ustaliła, że podróżował nią 39-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta. Pasażerka uratowała się, dopływając do brzegu. Mężczyzny nie udało się odnaleźć pomimo niezwłocznie rozpoczętej akcji poszukiwawczej. Prokuratura potwierdziła doniesienia medialne, mówiące o tym, iż zaginionym jest Piotr Woźniak-Starak. Od niedzieli taflę, dno i brzegi jeziora przeszukują m.in. policyjni wodniacy, straż pożarna ratownicy MOPR i WOPR z Gdyni, którzy są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, w tym sonary, drony i robota do prac pod wodą. Do akcji poszukiwawczej włączyły się także Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze przeszukują linię brzegową w pobliżu miejscowości Fuleda.

W czwartek 22 sierpnia prokuratura wydała komunikat, w którym poinformowano, że ciało wyłowione przez służby należało do 39-letniego producenta. – Identyfikacja potwierdziła, że w jeziorze Kisajno znaleziono ciało mężczyzny, który 18 sierpnia uczestniczył w wypadku i co do którego Prokuratura Rejonowa w Giżycku prowadzi śledztwo. Po przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych, na zlecenie Prokuratury zostanie przeprowadzona sekcja zwłok w specjalistycznym Zakładzie Medycyny Sądowej – przekazał Polsat News Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

