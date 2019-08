Bożena Dykiel opowiada o życiu seksualnym. „Rozmaite przebieranki, gadżety erotyczne”

– Nie można się zapuścić. Jak ona chodzi po domu w jakimś wymiętym dresie, z brudnymi włosami, jest gruba, bo nie uprawia żadnej aktywności fizycznej, to trudno, żeby on patrzył na nią pożądliwie. Zresztą to samo dotyczy i jego. Wystarczy popatrzeć na panów na plaży. Te ogromne brzuszyska, które przed sobą dźwigają… A potem ludzie się dziwią, że się zdradzają – powiedziała Bożena Dykiel w rozmowie z „Super Expressem”.

Aktorka, której ogromną popularność przyniosła rola Marii Zięby w serialu „Na Wspólnej”, powiedziała, że „dba o siebie, o swoje ciało, codziennie rano ćwiczy”. – Nie przesadzam, nie mam obsesji na punkcie swojego ciała, nie robię niczego na siłę, ale pilnuję, żeby się nie zapuścić – dodała. Bożena Dykiel wyznała, że lubi ładną bieliznę, ale liczy się dla niej również wygoda. – Co prawda do sex shopu nie zajrzałabym, bo… od razu zrobiliby mi tam zdjęcia! Dla podsycenia atmosfery w sypialni wszystko, co obojgu pasuje, jest dobre. Także rozmaite przebieranki, gadżety erotyczne – wymieniała aktorka. Zaznaczyła, że seks po sześćdziesiątce z tym samym partnerem to „cudowna sprawa”. oraz, że „z biegiem lat może smakować jeszcze lepiej”.

