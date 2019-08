Ryan Reynolds znów trolluje swoją żonę. Wstawił do sieci jej najgorsze zdjęcia

W niedzielę 25 sierpnia Blake Lively obchodziła 32. urodziny. „Wszystkiego najlepszego Blake Lively” – napisał na Instagramie 42-letni aktor, zamieszczając serię najgorszych zdjęć swojej żony. Oczywiście, na każdym z nich Reynolds wygląda idealnie i uśmiecha się do kamery, podczas gdy Lively albo a rozmazaną twarz, albo wyraźnie niegotową do zdjęcia minę. W komentarzach do zdjęć odniósł się między innymi twórca „Deadpoola” Rob Liefeld. „Nie ma złych zdjęć Blake Lively” – podkreślił.

W maju para, która pobrała się w 2012 roku, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Reynolds i Lively są już rodzicami 4-letniej córki James i 2-letniej Inez.