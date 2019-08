Ryan Reynolds znów trolluje swoją żonę. Wstawił do sieci jej najgorsze zdjęcia

W niedzielę 25 sierpnia Blake Lively obchodziła 32. urodziny. „Wszystkiego najlepszego Blake Lively” – napisał na Instagramie 42-letni aktor, zamieszczając serię najgorszych zdjęć swojej żony. Oczywiście, na każdym z nich Reynolds wygląda idealnie i uśmiecha się do kamery, podczas gdy Lively albo a rozmazaną twarz, albo wyraźnie niegotową do zdjęcia minę. W komentarzach do zdjęć odniósł się między innymi twórca „Deadpoola” Rob Liefeld. „Nie ma złych zdjęć Blake Lively” – podkreślił.

W maju para, która pobrała się w 2012 roku, ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Reynolds i Lively są już rodzicami 4-letniej córki James i 2-letniej Inez.

W rozmowie z magazynem „People” Reynolds wyznał, że on i Lively nie pracują nigdy jednocześnie. – Blake i ja nie gramy w filmach w tym samym czasie. Jeżeli ona grałaby w filmie w Tajlandii, a ja w Vancouver, to nigdy byśmy się nie widywali. Działamy jako jednostka i to dla nas bardzo dobre rozwiązanie – przyznał. – Dzieci są z nami i rodzina jest razem, tak powinien wyglądać dom. Więc jeśli jesteśmy w Hiszpanii, Utah czy w Nowym Jorku, zawsze jesteśmy w domu – dodał.

Czytaj także:

Ta zbrodnia rok temu wstrząsnęła USA. Powstaje film o Chrisie Wattsie, znamy obsadę