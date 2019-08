PewDiePie z historycznym osiągnięciem. Przekroczył granicę 100 mln subskrypcji

19 sierpnia 2019 roku PewDiePie poślubił swoją wieloletnią partnerkę Włoszkę Marzię Bisognin. Już 25 sierpnia, czyi zaledwie 6 dni po ślubie, youtuber osiągnął historyczny wynik 100 milionów subskrybcji w serwisie YouTube.

Gratulacje dla twórcy zamieścili na twitterowym koncie YouTube'a jego administratorzy. „Poślubił Marzię Bisognin, ożywił naszą miłość do Mincrafta, dotarł do 100 milionów subskrybentów na YouTube. Co za miesiąc świętowania. Gratulacje dla PewDiePie” - czytamy. Zamieszczono także wideo obrazujące kolejne punkty w karierze Szweda w serwisie YouTube.

PewDiePie zamieszcza w serwisie YouTube głównie filmy komediowe, recenzje memów i vlogi. Codziennie publikuje też wideo dotyczące bieżących spraw takich jak sytuacja na portalu, bieżąca sytuacja na świecie czy filmy typu „Let's Play” . Czasami pojawia się w nich też jego żona.

Marzia Bisognin jest aktywna na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje już 6,2 mln użytkowników. To właśnie tam Włoszka publikuje zdjęcia, na których reklamuje znane marki odzieżowe i kosmetyczne. 20 sierpnia pochwaliła się fotografiami ze ślubu informując, że wyszła za PewDiePie dzień wcześniej, dokładnie po ośmiu latach od ich pierwszego spotkania. „Celebrowaliśmy ślub z naszymi najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. To był najpiękniejszy dzień, który będę pamiętała na zawsze” – napisała blogerka. „Jestem niesamowicie zachwycona, że mogę do końca życia nazywać Felixa moim mężem” – podsumowała. Jej post polubiło już ponad milion internautów.

Fotografie zamieszczali goście weselni



Post opublikowała także jego żona



PewDiePie pochwalił się zdjęciamiCzytaj także:

Ryan Reynolds znów trolluje swoją żonę. Wstawił do sieci jej najgorsze zdjęcia